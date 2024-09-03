شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العملات الرقمية تعاود الارتفاع.. وبيتكوين تعوض بعض الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد عدة أيام من التراجع وفقدان القيمة بشكل كبير، وبدأت عملة "بيتكوين" في تعويض بعض الخسائر خلال الساعات الماضية لتقترب من مستوى 59000 دولار.

وصعدت عملة "بيتكوين" بنسبة 1.37% لتسجل 58812.30 ألف دولار، وفق بيانات منصة "كوين ديسك".

وسجلت معظم العملات البديلة بعض المكاسب، وقفزت عملة "أثريوم" إلى أكثر من 2,500 دولار بعد زيادة يومية بنسبة 1.5%، وصعدت عملة "ريبل" بنسبة 3.15% عند 56.72 سنت.

وتعد عملة BNB الأفضل أداء بين العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة، حيث ارتفعت بنسبة 4.5% وتداولت بالقرب من 535 دولارا.

واستعادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة حوالي 50 مليار دولار يوميا وبلغت 2.160 تريليون دولار.

ولم يكن الأسبوع الماضي جيدا للعملة الرقمية الرئيسية، على الرغم من أنها بدأت بشكل إيجابي، مع قفزة إلى ما يزيد قليلاً عن 65,100 دولار، إلا أنها واجهت ضغوطا بسبب زيادة عمليات البيع وتدفق كبير للأموال من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.

في سياق متصل، تترقب الأسواق تقرير الوظائف لشهر أغسطس في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل، والذي قد يحمل في طياته إشارات هامة حول مستقبل السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي.