تكنولوجيا: إنتل تؤكد دعم شرائح “Lunar Lake” لمنصة Gemini Nano على أجهزة Chromebook

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة إنتل مؤخراً عن الجيل الجديد من شرائح المعالج المخصصة لأجهزة الحاسب المحمول “Lunar Lake”، والتي تأتي بتحسينات كبيرة في الآداء، وتعزيز لعمر البطارية.

ولقد أكدت إنتل على أن “Lunar Lake” تأتي بميزة دعم منصة الذكاء الإصطناعي “Gemini Nano” في أجهزة Chromebook.

أيضاً أوضحت إنتل خلال الإعلان الرسمي في فعاليات IFA 2024 أن سلسلة معالجات “Lunar Lake” تنطلق في سلسلة معالجات Intel Core Ultra 200V المرتقبة التي تقدم في عدد من الأجهزة التي تشمل إصدارات لينوفو، وسامسونج، وHP وغيرها من الشركات.

أيضاً من المقرر أن تكون سلسلة أجهزة Galaxy Book 5 من بين الإصدارات الأولى التي تضم الجيل الجديد من معالجات إنتل، والتي تتوفر لاحقاً هذا الشهر.

يذكر أن سلسلة معالجات “Lunar Lake” تستهدف التركيز الأكبر على تغيير المفهوم الشائع حول كفاءة x86، حيث يأتي الجيل الجديد من رقاقات إنتل بالآداء القوي المتوقع من وحدات المعالجة المركزية x86 والي تنافس وحدات ARM مثل Snapdragon X Elite في إستهلاك الطاقة.

وتؤكد إنتل على أن الرقاقات تستهلك الطاقة بنسبة 50% أقل، كما تشير إنتل إلى أن الأجهزة التي تتضمن شرائح “Lunar Lake” ستقدم عمر شحن يصل إلى 20 ساعة.

من جانب أخر تقدم الرقاقات الجديدة تحسينات في تقنية الذكاء الإصطناعي بقوة معالجة تصل إلى 120 TOPS أي أكثر من ضعف قوة المعالجة المقدمة في رقاقة Snapdragon X Elite.

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