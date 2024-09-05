تكنولوجيا: المكنسة الروبوتية الجديدة Roborock Qrevo Slim تصل مع نظام الملاحة ToF في #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Roborock مكنسة روبوتية أخرى من الفئة المتوسطة للأسواق العالمية، وهي Qrevo Slim. يأتي الجهاز متوفر بالفعل في الصين، على الرغم من أنه يعرف باسم V20.

وكما يوحي اسمه، فإن هذا الروبوت صغير الحجم ويبلغ طوله 8.2 سم (~ 3.2 بوصة) فقط، لذلك يمكنه التنظيف تحت المزيد من الأثاث.

تم تحقيق الارتفاع المنخفض لـ Qrevo Slim من خلال نظام الملاحة المستقل StarSight الجديد. تستخدم هذه التقنية مستشعرات ثلاثية الأبعاد لوقت الرحلة (ToF) لتحسين الأداء مع تقليل ارتفاع الروبوت. كمرجع، استخدمت نماذج Roborock الأقدم نظام الملاحة PreciSense LiDAR.

يتضمن جهاز Slim أيضًا فرشاة DuoRoller Riser وفرشاة FlexiArm والممسحة، والتي توفر تغطية للغرفة بنسبة 100 بالمئة تقريبًا. ويقال إن هذه الأدوات، مع قوة شفط تبلغ 11000 باسكال، توفر معدل التقاط للشعر بنسبة 99 بالمئة.

تقوم وظيفة Multifunctional Dock 3.0 بتنفيذ ثماني مهام لصيانة الروبوت، بما في ذلك غسل وتجفيف رؤوس الممسحة وإفراغ سلة المهملات الموجودة على متنه تلقائيًا.

تشمل الميزات الأخرى ذكاء التنظيف التكيفي، ورفع الممسحة والفرشاة لتحسين التنظيف، وتوافق المادة، والذي سيصل في تحديث عبر الهواء.

سيتم بيع المكنسة والممسحة الروبوتية Roborock Qrevo Slim بسعر 1399.00 دولار/1299.99 يورو.

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