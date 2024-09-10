شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء.. البيتكوين يواصل الصعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء، وواصلت انتعاشها المحدود بعد تكبدها خسائر حادة الأسبوع الماضي، وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية غدًا.

وشهدت عملة "بيتكوين" الأكبر من حيث القيمة السوقية ارتفاعًا بنسبة 3.4% ليصل إلى 56,715 دولار، بينما ارتفعت عملة "إيثريوم" المعروفة ب إيثر بنسبة 2.1% إلى 2,344 دولار، وفق ما أورده موقع "إنفستنج" الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول.

وسجلت عملات سولانا (SOL) والريبل (XRP) وكاردانو (ADA) وماتيك (MATIC) ارتفاعات تتراوح ما بين 1% و5%، بينما حققت عملة دوجكوين (DOGE) زيادة بنسبة 7.7%.

كانت أسواق العملات المشفرة تعاني من خسائر حادة خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت عمليات بيع حادة بقيمة حوالي 726 مليون دولار في الأسبوع الماضي وهو أكبر تخارج أسبوعي منذ مارس الماضي، وفق بيانات "كوين شيرز".

وكان قد سجل سعر عملة "بيتكوين" في الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري انخفاضا بنسبة 17.28%، متأثرًا بسلسلة من المؤشرات الاقتصادية المثيرة للقلق من بينها بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعية المخيبة للآمال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تقرير سوق العمل الضعيف.

وتترقب الأسواق أول مناظرة رئاسية بين دونالد ترامب وكامالا هاريس المقرر أن تعقد في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، فأي علامات على تقدم ترامب في السباق الرئاسي من المحتمل أن تعزز أسعار العملات المشفرة نظرًا لموقفه المؤيد بشكل كبير للعملات المشفرة في حملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية، لكن استطلاعات الرأي التي صدرت في أواخر أغسطس أظهرت أن هاريس تتقدم بفارق ضئيل على ترامب، خاصة بعد ترشيحها رسميًا كمرشحة للرئاسة من الحزب الديمقراطي.