لأكثر من 4 ساعات.. ظاهرة فلكية تشهدها مصر والعالم خلال أيام.. تفاصيل

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل حالة الخسوف القمري الذي سوف يشهده العالم يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 سبتمبر 2024 .

وقال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان، إنه وفقًا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبدالفتاح عبدالهادي أن العالم سوف يشهد خسوفًا قمرياً يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 م يظهر في بعض مناطق العالم مثل الأمريكتين وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية وغرب المحيط الهندي والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي وشرق بولينيزيا.

ويتفق وسط هذا الخسوف مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول من عام 1446هـ.

وأضاف البيان أنه سوف يُرى هذا الخسوف في مصر، حيث سيقوم ظل الأرض بحجب نسبة 3.5% من مساحة قرص القمر (ما يقابل 0.085 من طول قطره) عند بلوغه نقطة الذروة، وستكون مدته الكلية منذ بداية دخول القمر منطقة شبه ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة 4 ساعات و6 دقائق، بينما ستكون مدة فترة الخسوف الجزئي فقط منذ بدابة دخول القمر منطقة ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة ساعة و3 دقائق.

كما يلاحظ أن القمر سيغرب في تمام الساعة 6:47:25 صباحًا، أي بعد انتهاء كل مراحل الخسوف الجزئي بينما يبقى في المرحلة الأخيرة للخسوف شبه الظلي (التي لا تحسها العين المجردة) حتى يغرب خلالها.