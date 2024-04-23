أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024

الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم إلى 48.07 جنيه للشراء و 48.17 جنيه للبيع. أسعار الدولار اليوم جاءت كالتالي: جاءت كالتالي: سعر الدولار في بنك الإسكندرية: وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم إلى 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك القاهرة: وصل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم إلى 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: وصل سعر الدولار فيه اليوم إلى 48 جنيه للشراء و 48.10 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس: وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم إلى 48 جنيه للشراء و 48.10 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك البركة: بلغ سعر الدولار في بنك البركة اليوم نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: وصل سعر الدولار فيه اليوم إلى 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع. سعر الدولار في السوق السوداء وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم إلى 48.24 جنيه للبيع و 48.50 جنيه للشراء.

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