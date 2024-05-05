امتحانات الثانوية العامة 2024: الإعلان عن مقار اللجان وبدء التجهيزات للامتحانات

الرياض - أميرة القحطاني - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف يتم خلال شهر مايو الجاري الإعلان عن مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك ليتمكن الطلاب من معرفة مكان أداء امتحاناتهم ورقم جلوسهم، وحرصت الوزارة على التأكيد على أن كل طالب سيؤدي الامتحان في اللجنة المخصصة له، ولن يتم السماح بتغييرها تحت أي ظرف من الظروف. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 10 و 12 يونيو : امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع. 13 – 21 يونيو : إجازة عيد الأضحى المبارك.

إجازة عيد الأضحى المبارك. 22 يونيو – 20 يوليو: امتحانات المواد الدراسية الأساسية. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المواد الدراسية الأساسية السبت 22 يونيو : اللغة العربية.

اللغة العربية. الثلاثاء 25 يونيو : اللغة الأجنبية الثانية.

اللغة الأجنبية الثانية. السبت 29 يونيو : الفيزياء (علمي) – التاريخ (أدبي).

الفيزياء (علمي) – التاريخ (أدبي). الثلاثاء 2 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى.

اللغة الأجنبية الأولى. السبت 6 يوليو : الكيمياء – الجغرافيا.

الكيمياء – الجغرافيا. الأربعاء 10 يوليو : الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) – الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) – علم النفس والاجتماع (أدبي).

الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) – الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) – علم النفس والاجتماع (أدبي). السبت 13 يوليو : التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

التفاضل والتكامل (علمي رياضة). الأربعاء 17 يوليو : الأحياء (علمي علوم) – الاستاتيكا (علمي رياضة) – الفلسفة والمنطق (أدبي).

الأحياء (علمي علوم) – الاستاتيكا (علمي رياضة) – الفلسفة والمنطق (أدبي). السبت 20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة). نصائح للطلاب: تنظيم الوقت : من المهم للطلاب تنظيم وقتهم بشكل جيد خلال الفترة المتبقية قبل الامتحانات، وذلك من خلال وضع جدول زمني للمذاكرة يحدد فيه كل مادة ومدة المذاكرة لها.

من المهم للطلاب تنظيم وقتهم بشكل جيد خلال الفترة المتبقية قبل الامتحانات، وذلك من خلال وضع جدول زمني للمذاكرة يحدد فيه كل مادة ومدة المذاكرة لها. المراجعة الشاملة : يجب على الطلاب مراجعة جميع المواد الدراسية بشكل شامل، مع التركيز على النقاط الصعبة والأكثر احتمالية للظهور في الامتحانات.

يجب على الطلاب مراجعة جميع المواد الدراسية بشكل شامل، مع التركيز على النقاط الصعبة والأكثر احتمالية للظهور في الامتحانات. حل نماذج الامتحانات السابقة : يُنصح الطلاب بحل نماذج الامتحانات السابقة للتعرف على شكل الأسئلة وطريقة الإجابة عليها.

يُنصح الطلاب بحل نماذج الامتحانات السابقة للتعرف على شكل الأسئلة وطريقة الإجابة عليها. الحصول على قسط كافٍ من النوم : من المهم للطلاب الحصول على قسط كافٍ من النوم خلال فترة الامتحانات، وذلك للحفاظ على التركيز والقدرة على المذاكرة بشكل فعال.

من المهم للطلاب الحصول على قسط كافٍ من النوم خلال فترة الامتحانات، وذلك للحفاظ على التركيز والقدرة على المذاكرة بشكل فعال. التغذية الصحية : يجب على الطلاب الاهتمام بتناول طعام صحي

يجب على الطلاب الاهتمام بتناول طعام صحي التقليل من التوتر: من الطبيعي أن يشعر الطلاب بالتوتر قبل امتحانات الثانوية العامة 2024، ولكن من المهم التحكم في التوتر وتجنب القلق، وذلك من خلال ممارسة الرياضة أو الاستماع إلى الموسيقى أو قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء.

كانت هذه تفاصيل خبر امتحانات الثانوية العامة 2024: الإعلان عن مقار اللجان وبدء التجهيزات للامتحانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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