الشاي المشروب الأشهر حول العالم.. ماهي فوائد تناوله يوميًا وما هي اضراره الجانبية

الرياض - أميرة القحطاني - الشاي هو أحد أشهر المشروبات الساخنة في العالم، ويوجد منه أنواع مختلفة مثل الشاي الأحمر، والأسود، والأخضر، يحتوي الشاي على عناصر غذائية مفيدة مثل الفلافونويدات، والكافيين، والثيانين، والفلورايد، والفيتامينات، والمعادن، حيث يعد شرب الشاي روتين يومي في مختلف أنحاء العالم، ولكن كما يحتوي الشاي على العديد من العناصر المفيدة، إلا أن الإكثار من تناوله قد يسبب أضرار صحية، ونتعرف في هذا المقال على فوائد وأضرار تناول الشاي يوميًا.

فوائد شرب الشاي

يساعد شرب الشاي على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، لأنه يحسن صحة الأوعية الدموية، ويخفض ضغط الدم، ويمنع تكون الجلطات.

يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، لأنه يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، ويزيد من حساسية خلايا الجسم للأنسولين.

يساعد على تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، لأنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية تحمي الخلايا من التلف والتحول الخبيث.

يساعد على تحسين صحة الفم والأسنان، لأنه يحتوي على فلورايد يقوي المينا، ومضادات أكسدة تقتل البكتيريا المسببة للتسوس والتهابات اللثة.

يساعد شرب الشاي على تحسين صحة المخ والذاكرة، لأنه يحتوي على كافيين يزيد من التركيز والانتباه، وثيانين يزيد من إفراز هرمونات المزاج والهدوء.

يساهم على تقليل خطر الإصابة بالخرف وأمراض الزهايمر في كبار السن، لأنه يحمي خلايا المخ من التلف بفعل التأكسد والالتهابات.

يساعد الشاي على تقوية جهاز المناعة وزيادة مقاومة الجسم للعدوى، لأنه يحتوي على مضادات أكسدة تقضي على الجذور الحرة التي تضعف المناعة.

يساعد الشاي على إنقاص الوزن والحفاظ على الرشاقة، لأنه يزيد من معدل الأيض ويحرق الدهون والسعرات الحرارية.

أضرار الإكثار من شرب الشاي

توجد بعض الأضرار الناتجة عن الإكثار من تناول الشاي يوميًا، ومنها التالي:

قد يسبب شرب الشاي بكثرة أو بعد الوجبات فقر الدم، لأنه يمنع امتصاص الحديد من الطعام، ويسبب نقص في خلايا الدم الحمراء.

يمكن أن يسبب شرب الشاي بكثرة أو قبل النوم أرق وقلق وتوتر، وخفقان القلب لأنه يحتوي على كافيين يحفز الجهاز العصبي ويمنع الاسترخاء.

حساسية المعدة، فيؤدي الإفراط في تناول الشاي إلى حساسية المعدة وارتجاع الحمض، وخاصة عن شرب الشاي على معدة فارغة.

يمكن أن يسبب شرب الشاي بكثرة أو مع إضافة الحليب تقليل فوائده المضادة للأكسدة، لأنه يتفاعل مع بروتينات الحليب ويخفض من فعالية مضادات الأكسدة فيه.

يمكن أن يسبب شرب الشاي بكثرة تشكيل حصوات في الكلى أو المثانة، لأنه يحتوي على أوكسالات تترسب في المجاري البولية وتتحول إلى حصوات.

يمكن أن يسبب شرب الشاي بكثرة جفاف في الجسم وفقدان للسوائل والمعادن، لأنه يزيد من إدرار البول والتعرق.

الشاي هو مشروب ساخن مفيد للصحة، إذا تم تناوله بمعدل معتدل وفي أوقات مناسبة، فهو يحتوي على عناصر غذائية تحسن صحة القلب والمخ والفم والجهاز المناعي وغيرها، لكنه قد يسبب أضرارًا إذا تم تناوله بكثرة أو مع إضافات غير صحية، لذلك، يجب التوازن بين فوائده وأضراره، والابتعاد عن المغالاة في شربه.