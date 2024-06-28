أسعار الذهب اليوم 28 يونيو 2024 بمحلات الصاغة

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الرياض - أميرة القحطاني - ارتفع سعر الذهب داخل محلات الصاغة المصرية وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 3140 جنيه للشراء و 3150 جنيه للبيع.
أسعار الذهب اليوم
تم تسجيلها كالتالي:
سعر الذهب عيار 24:
تم تسجيل سعر الذهب عيار 24 اليوم إلى 3588.5 جنيه للشراء و 3600 جنيه للبيع.
سعر الذهب عيار 18:
وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 2691.5 جنيه للشراء و 2700 جنيه للبيع.
سعر الذهب عيار 22:
بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 3289.5 جنيه للشراء و 3300 جنيه للبيع.
سعر الذهب عيار 14:
بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2093.25 جنيه للشراء و 2100 جنيه للبيع.
سعر الذهب عيار 12:
وصل سعر الذهب عيار 12 اليوم إلى 1794.25 جنيه للشراء و 1800 جنيه للبيع.
سعر الذهب عيار 9:
بلغ سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 1245.75 جنيه للشراء و 1350 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الذهب
تم تسجيل سعر الجنيه الذهب من خلال تعاملات اليوم إلى 25120 جنيه للشراء و 25200 جنيه للبيع.
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