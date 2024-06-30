نشط ذهنك.. أوجد 3 اختلافات بين صورتي الأسماك خلال 13 ثانية

الرياض - أميرة القحطاني - تقدم الألغاز البصرية مثل “أوجد الاختلافات” تحديًا ممتعًا يجمع بين الترفيه وتنشيط العقل، حيث تظهر الصورة لغزًا يتطلب من المشاهدين العثور على ثلاثة اختلافات بين صورتين شبه متطابقتين، وهنا يكمن التحدي للعثور على الاختلافات، حيث يطلب من اللاعبين إيجاد الاختلافات التي قد تكون في الألوان أو الأشكال، أو حتى في التفاصيل الخفية بالصورة، ولذلك يتميز هذا النوع من الألغاز بانه يعزز القدرة على الملاحظة والتركيز، كما انه يحفز الدماغ على التفكير بطرق غير تقليدية، وتساعد على تطوير مهارات حل المشكلات بطريقة مسلية وتعليمية.

اللغز: أوجد الاختلافات الثلاث بين الصورتين

يتضمن لغز اليوم صورتين متطابقتين لسمكة في البحر، وتوجد ثلاث اختلافات دقيقة، وعلى اللاعبين اكتشاف الاختلافات خلال 13 ثانية فقط، فهل أنت مستعد، هيا ابدأ الآن.

من السهل رؤية بعض الاختلافات، ولكن هناك اختلافات تتطلب تركيز عالي وقوة ملاحظة، هيا اسرع فالوقت ينفذ.

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أجابه اللغز:

لقد انتهى الوقت، هل تمكنت من إيجاد الاختلافات، تهانينا للاعبين الذين تمكنوا من اكتشاف الاختلافات خلال الوقت المحدد، وإذا لم تتمكن من العثور على الاختلافات، انظر الى الصورة التالية، حيث تم تحديد الاختلافات الثلاث كالتالي:

والآن اخبرنا في التعليقات، هل كان اللغز ممتعًا؟ هل تمكنت من اكتشاف جميع الاختلافات في الوقت المحدد؟