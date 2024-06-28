تعرف على سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 28 يونيو 2024

الرياض - أميرة القحطاني - ارتفع سعر الدرهم الإماراتي داخل البنوك وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر إلى 13.17 جنيه للشراء و 13.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم اليوم

جاء كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري:

وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 13.17 جنيه للشراء و 13.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي:

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 13.14 جنيه للشراء و 13.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة:

وصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة اليوم إلى 13.17 جنيه للشراء و 13.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان:

بلغ سعر الدرهم الإماراتي فيه اليوم نحو 13.08 جنيه للشراء و 13.13 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي:

وصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي اليوم إلى 13.14 جنيه للشراء و 13.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد:

وصل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد اليوم إلى 12.89 جنيه للشراء و 13.18 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

بلغ سعر الدرهم الإماراتي فيه اليوم نحو 13.18 جنيه للشراء و 13.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الإفريقي الدولي:

بلغ سعر الدرهم الإماراتي فيه اليوم نحو 12.99 جنيه للشراء و 13.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قطر الوطني:

وصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قطر الوطني اليوم إلى 13.11 جنيه للشراء و 13.18 جنيه للبيع.