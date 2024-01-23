«الشبكة الوطنية لرصد الزلازل» ترصد زلزالاً بقوة 6.2 غرب المحيط الهادي

ابوظبي - سيف اليزيد - رصدت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ"المركز الوطني للأرصاد"، زلزالاً بقوة 6.2 درجة – ريختر في غرب المحيط الهادي الساعة 18:33 بتوقيت الإمارات.
ابوظبي - سيف اليزيد - رصدت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ"المركز الوطني للأرصاد"، زلزالاً بقوة 6.2 درجة – ريختر في غرب المحيط الهادي الساعة 18:33 بتوقيت الإمارات.
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