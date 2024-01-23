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«الشبكة الوطنية لرصد الزلازل» ترصد زلزالاً بقوة 6.2 غرب المحيط الهادي

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ابوظبي - سيف اليزيد - رصدت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ"المركز الوطني للأرصاد"، زلزالاً بقوة 6.2 درجة – ريختر في غرب المحيط الهادي الساعة 18:33 بتوقيت الإمارات.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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