الامارات | قبول طلبة الحلقة الثانية في المسار المتقدم يتطلب اجتياز 3 اختبارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عدداً من الشروط لقبول طلبة الحلقة الثانية من الصف الرابع إلى الصف الثامن في المسار المتقدم، أبرزها اجتياز الطلبة المسجلين الاختبارات في مواد اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والحصول على درجة النجاح المعتمدة، لافتة إلى قبول طلبات تسجيل الطلبة من مواطني دولة الإمارات وأبناء المواطنات من حملة خلاصة القيد للالتحاق بالمسار المتقدم الحلقة الثانية، وفقاً لمجموعة من المعايير المعتمدة، وذلك قبل إغلاق باب التسجيل في الثالث من مايو المقبل.

وأوضحت المؤسسة أن شروط القبول، تتضمن أن يستوفي الطالب معايير الترشّح المرتبطة بالمستوى الأكاديمي في السنة الدراسية الحالية، وهي الحصول على 90% في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات، و80% في مادة العلوم لطلبة الرابع الملتحقين بالخامس.

وأضافت أنه بالنسبة لطلبة الخامس الملتحقين بالسادس، والسادس الملتحقين بالسابع، والسابع الملتحقين بالثامن، فإنه يشترط أن يحصلوا على 80% بالحدّ الأدنى للمواد الثلاث، مشيرة إلى أن اشتراطات القبول تتضمن أيضاً أن يتوافر شاغر في المرحلة التعليمية التي تقدّم إليها الطالب.

من جهة أخرى، أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن استمرار فتح باب التسجيل الفترة الثانية للطلبة للمواطنين، ومن في حكمهم، في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024-2025 لجميع المراحل الدراسية، حتى الثالث من مايو المقبل.

وبيّنت أن التسجيل سيستهدف الطلبة الملتحقين للمرة الأولى، والراغبين في الانتقال من المدارس الخاصة داخل الدولة، والمنتقلين من مدارس موجودة خارج الدولة.

وأكدت المؤسسة ضرورة الالتزام بالتسجيل خلال الفترة المحددة لتمكينها من التخطيط المسبق لعملياتها، وتنفيذها بكل كفاءة، ما يرفع جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي المقبل، وتوفير خدماتها وفق أعلى معايير الجودة، بما يلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور، إذ تتضمن عمليات المؤسسة التشغيلية التخطيط للنقل المدرسي، وتوفير الكتب الدراسية وغيرها.

ويلتحق الطلاب في المدارس الحكومية بمسار التعليم العام منذ الصف الأول، قبل تحديد المسار التعليمي الذي يرغب فيه الطالب بناءً على رغبته وميوله، إضافة إلى أدائه خلال هذه المرحلة.

وتحرص المدارس على تنمية الطلاب لتحقيق أهداف السياسة التعليمية في الدولة، فضلاً عن احتياجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة لمستقبل أكثر إشراقاً، قبل تخيير الطالب بين الالتحاق إما بالمسار المتقدم أو الاستمرار في المسار العام، وفقاً لمجموعة من الضوابط والشروط الخاصة، وعلى رأسها ميول الطالب وأداؤه الأكاديمي.

ويدرس الطلاب الملتحقون بالمسار المتقدم مواد علمية مكثفة، بينما يدرس الطالب عدداً أقل من المواد العلمية في المسار العام، وبذلك يتمكن من تحديد توجهه واختيار تخصصات تطبيقية تتناسب مع رغباته في المرحلة الجامعية.

. شروط القبول تتضمن أن يستوفي الطالب معايير الترشّح المرتبطة بالمستوى الأكاديمي في السنة الدراسية الحالية.

. «الإمارات للتعليم المدرسي» أكدت ضرورة الالتزام بالتسجيل خلال الفترة المحددة لتمكينها من التخطيط المسبق لعملياتها.