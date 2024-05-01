الامارات | ديوان حاكم عجمان ينعي طحنون بن محمد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له بإذن الله سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي وافته المنية اليوم.

وفي ما يلي نص البيان..

"بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي .. صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له بإذن الله تعالى، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم”.

وأعلن ديوان حاكم عجمان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 7 أيام اعتباراً من اليوم.

وتقدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وجميع إخوانه وآل نهيان الكرام، بصادق التعازي والمواساة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه وآل نهيان الكرام الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".