الامارات | "طرق دبي": تعليق مؤقت لخدمة الحافلات عبر المدن بسبب الأحوال الجوية

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "طرق دبي": تعليق مؤقت لخدمة الحافلات عبر المدن بسبب الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعليق مؤقت لخدمة الحافلات عبر المدن بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.
وأكدت الهيئة عبر حسابها على منصة "إكس" أنها "على استعداد تام وتضع جهودها كافة لضمان انسيابية التنقل لجميع مستخدمي الطرق في دبي تزامناً مع التقلبات الجوية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App