الامارات | مكتوم وأحمد بن محمد يقدمان واجب العزاء في زوجة سيف الشعفار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 مايو 2024

قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم (الاثنين)، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى حرم الفريق سيف بن عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية الأسبق، ووالدة عبدالله سيف عبدالله الشعفار، وأخت كل من عبدالله ومحمد وعلي أحمد الحباي، وذلك خلال زيارة سموهما لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموهما عن صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.