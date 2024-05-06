الامارات | كيف يتظلم الموظف من حرمانه المكافأة السنوية ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 مايو 2024

يسأل قارئ :

أعمل في شركة ، وتم حرماني من المكافأة السنوية من دن سبب أو رد من الموارد البشرية ، فكيف يمكن مقاضاتهم مع العلم بأن ملفي نظيف وتم منحي شهادة تقدير؟

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

ردا على سؤال القارئ، فإنه يتوجب عليه أولاً مخاطبة إدارة الموارد البشرية في الشركة التي يعمل فيها، للإفادة عن سبب حرمانه من المكافأة ، وحال عدم الرد أو كان الرد غير صحيح ، يتم تقديم شكوى للجهة الرقابية أو التي تتبعها الشركة، وذلك حسب ما إذا كانت تخضع لقانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي أو لقانون الموارد البشرية للجهة المحلية أو الاتحادية التي تملك الشركة أو جزء منها، ومن ثم رفع الشكوى إليها قبل اللجوء للقضاء.

يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل ([email protected] )