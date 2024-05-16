الامارات | “الهلال الأحمر": 500 ألف مستفيد في الإمارات و53 دولة من "حملة الأضاحي 2024 "

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حملة مشروع الأضاحي هذا العام تحت شعار «عطاؤكم.. عيدهم» ويستفيد منه 500 ألف شخص داخل الدولة وخارجها، بكلفة 15 مليون درهماً، حيث يستفيد من المشروع حوالي 100 ألف شخص داخل الدولة، 400 ألف شخص من 53 دولة حول العالم. فيما تنفذ الهيئة مشروع الأضاحي في 4 قارات للحد من التداعيات الإنسانية لنقص الغذاء في تلك الدول. وأعلن الأمين العام الهيئة راشد مبارك المنصوري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم، بمقرها في أبوظبي، أن ميزانية المشروع وعدد المستفيدين قابل للزيادة بناء على دعم المحسنين والمتبرعين للحملة وتجاوبهم مع فعالياته ، موضحاً أن كلفة الأضحية تبلغ 675 درهم داخل الدولة، و495 درهم الأضحية من خارج الدولة، و10 دراهم لتيسير الحج، و10 دراهم للصدقات، و50 درهم لكسوة العيد، و10 دراهم لتيسير العمرة، و250 درهم كلفة السلة الغذائية لأهالي غزة، و50 درهم كسوة عيد لأهالي غزة، و10 درهم عيدية.