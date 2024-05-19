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الامارات | نافذة على التعليم

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إعداد: عمرو بيومي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نافذة على التعليم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التعليم هو سر التقدم وسبب نهضة الأمم، والحصول على التعليم الجيد هو الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المسُتدامة، والبوابة الفعلية للعبور الآمن إلى المستقبل، والقاطرة التي تقود التنمية الوطنية للمجتمع.

وقد حققت الإمارات في السنوات الأخيرة قفزات كبيرة في مجال التعليم العام والجامعي، وانطلاقاً من ذلك تفرد «الإمارات اليوم » هذه المساحة لقضايا التعليم، والبحث العلمي لمناقشتها من كل الجوانب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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