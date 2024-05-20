الامارات | %100 التغطية الأمنية لشرطة الخيالة بدبي في 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، أن مركز شرطة الخيالة أحد أهم الوحدات التخصصية الداعمة للعمل الأمني والشرطي، وأن المستوى المتقدم الذي وصل إليه المركز يعكس الرؤية والنهج الاستشرافي لشرطة دبي واهتمامها بهذا التخصص، منوهاً بأن شرطة دبي تفخر بالدور الأمني المهم الذي ينفذه فرسان الخيالة لتعزيز الأمن والأمان في الإمارة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

واطلع اللواء خليل المنصوري على مؤشرات ونتائج المركز لعام 2023، حيث حقق المركز نسبة 100% في مؤشر التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص، وقام قسم العمليات الشرطية بتسيير 1561 دورية خيالة في كل مناطق اختصاص المركز، وأسهمت هذه الدوريات في تعزيز الشعور بالأمن والأمان، وضبط المخالفين من أشخاص ومركبات، وتحرير المخالفات المرورية والتدقيق الأمني، إضافة إلى فرقة مكافحة الشغب التي قامت بتأمين المباريات ضمن 38 مهمة.

وأكد اللواء المنصوري، أن ما يميز مركز شرطة الخيالة هو الكفاءة العالية لمرتبه، سواء من الفرسان أو المدربين أو الإداريين، ومن كل التخصصات، وكذلك الرؤية الواضحة للتوجهات المستقبلية لشرطة دبي، الأمر الذي أسهم في تحقيق نتائج أمنية متميزة وكذلك مجتمعية ورياضية.

159 فعالية

واطّلع اللواء خليل المنصوري على نتائج قسم الخدمات الاجتماعية، الذي يُعنى بتدريب وتأهيل الفرسان والتدريب العلاجي والعروض والفعاليات والأنشطة ودعم المناسبات الوطنية والاحتفالات المتنوعة، حيث شارك المركز في 159 فعالية، تنوعت ما بين القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات التعليمية، والمشاركة في تأمين المباريات ودعم جهود الإدارات العامة ومراكز الشرطة ومختلف الأنشطة في إمارة دبي.

كما قام قسم الخدمات الاجتماعية بتدريب 92 طفلاً تدريباً علاجياً ضمن برنامج ركوب الخيل لأصحاب الهمم الذي يُنفذ بالتعاون مع الشركاء، حيث حقق البرنامج تحسناً في حالات المشاركين بنسبة 95.94%، ونسبة 100% في مؤشر رضا أولياء الأمور للبرنامج العلاجي.

وعمل قسم الخدمات الاجتماعية على تنظيم 22 سباقاً من سباقات القدرة والتحمل، فيما شارك فريق شرطة دبي للخيالة في 12 سباقاً من سباقات القدرة والتحمل، وثماني بطولات محلية وعربية لمنافسات التقاط الأوتاد، ودرب 80 من الطلبة المرشحين والمرشحات من أكاديمية شرطة دبي، وثمانية موظفين جدد.

واستمع اللواء المنصوري إلى شرح يوضح نتائج قسم الخدمات الإدارية، الذي يتضمن شعبة البيطرية ورعاية الخيول، التي تقوم بدور مهم في تعزيز جاهزية الخيول عبر كفاءات وأطباء بيطريين وممرضين مُتخصصين، يقومون بكل الجوانب المتعلقة بصحة وسلامة الخيول وعلاجها، والتأكد من مدى جاهزيتها، وتعزيز كفاءة أدائها، إلى جانب الاستماع لشرح حول نتائج شعبة التنسيق والمتابعة، ونتائج مبادرات السعادة والتحفيز التي يقوم بها المركز، والتي أسهمت في تحقيق 99.4% في مؤشر السعادة الوظيفية.

واطلع اللواء خليل المنصوري على النتائج التي حققها المركز في الملتقى الشتوي الثامن للفروسية 2023، حيث استفاد من الملتقى 262 طالباً وطالبة، وشكل فرصة كبيرة للمشاركين لممارسة الفروسية في بيئة مناسبة ومجهزة وفق أعلى المعايير، وشاركت سبع إدارات عامة وست جهات حكومية في المُلتقى، وتطوع في الفعاليات 77 متطوعاً ومتطوعة.

فرق تخصصية

وشهد اللواء المنصوري عرضاً حياً واحترافياً ومتقدماً لفريق مكافحة الشغب من شرطة الخيالة، وفريق فرسان التقاط الأوتاد، الذي تم تأسيسه أخيراً، ويعد أول فريق شرطي في الدولة لرياضة التقاط الأوتاد، وهي واحدة من رياضات الفروسية المعترف بها رسمياً في العالم، وتعكس مستوى مهارات الفرسان، وقدراتهم في التعامل بكفاءة عالية مع الخيول، كما يشكل فريق فرسان التقاط الأوتاد بشرطة دبي العدد الأكبر من الفريق الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الرياضة، وهو معتمد من اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

اللواء خبير خليل المنصوري:

• المستوى المتقدم لمركز شرطة الخيالة يعكس الرؤية والنهج الاستشرافي لشرطة دبي.

• 92 طفلاً تلقوا تدريباً علاجياً ضمن برنامج ركوب الخيل لأصحاب الهمم.