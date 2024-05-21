5300 ملكة نحل سلالة «إماراتية»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

2693 ملكة نحل، قامت بتربيتها وإنتاجها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال شهر مارس الماضي، مستهدفة إنتاج 5300 من ملكات سلالة النحل الإماراتية، خلال موسمي الربيع والخريف من العام الجاري، وذلك في إطار جهودها لتطوير سلالة النحل الإماراتية، وإنتاج أنواع عالية الجودة من العسل، وضمان استدامة تربية النحل وإنتاج العسل.

وبمناسبة اليوم العالمي للنحل، أعلنت الهيئة توزيع 2283 من ملكات النحل على المربين في الدولة، لافتة إلى أنها خلال الفترة من بين عامي 2016 و2023، قامت بتربية ثمانية أجيال من ملكات سلالة النحل الإماراتية، وإنتاج13217 ملكة، وتوزيع 10703 ملكات على مربي النحل في الدولة.