الامارات | رئيس الدولة يستقبل المشاركين في "آيسنار أبوظبي 2024"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المشاركين في" أعمال المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار أبوظبي 2024" والمؤتمر المصاحب.

ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي ـ بضيوف الدولة .. متمنياً لهم التوفيق في مشاركاتهم والخروج بنتائج عملية وحلول تسهم في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية في مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية من أجل تحقيق الأمن بمفهومه الشامل محلياً وإقليمياً ودولياً.

من جانبهم أشاد الوفد بمستوى تنظيم دولة الإمارات لمعرض "آيسنار أبوظبي 2024" الذي يعقد تحت شعار" تسريع التحول في النظام البيئي للأمن الوطني" وحجم المشاركات النوعية .. مشيرين إلى أهمية الحدث الذي يمثل منصة عالمية لجمع خبراء تكنولوجيا الأمن الوطني والسيبراني مع المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص لبحث التحديات وأحدث التوجهات والتطورات في هذا المجال إضافة إلى طرح حلول وأفكار مبتكرة إلى جانب إبرام شراكات وتعزيز التعاون بين كبريات الشركات العالمية في العديد من المجالات المستقبلية المرتبطة بتعزيز الأمن المستدام.

حضر مجلس قصر البحر..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من المسؤولين.