الشيوخ وجموع المواطنين يؤدون صلاة الجنازة على جثمان حمد الخييلي في العين

ابوظبي - سيف اليزيد - أدى سمو الشيوخ وجموع المواطنين صلاة الجنازة على جثمان الفقيد حمد بن سهيل الخييلي في مسجد الشيخ هزاع بن سلطان آل نهيان في مدينة العين.

وتوجه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله، سائلين المولى عز وجل أن يلهم آله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وقد شيع الفقيد إلى مثواه الأخير في مقبرة "المعترض" في مدينة العين كل من: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المشيعين.