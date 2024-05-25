الامارات | "طرق دبي" تعلن عودة جميع محطات المترو إلى الخدمة

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شكرا لقرائتكم خبر عن "طرق دبي" تعلن عودة جميع محطات المترو إلى الخدمة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن عودة الخدمة في جميع محطات مترو دبي.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": " انطلاقاً من حرصها الدائم على ضمان تنقلكم السلس على متن #مترو_دبي، أعلنت #هيئة_الطرق_و_المواصلات عن عودة الخدمة في جميع المحطات.. نشكر تفهمكم وحسن تعاونكم، ونؤكّد لكم التزامنا بتوفير رحلات مريحة وآمنة لوصولكم السهل إلى وجهاتكم".
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