الامارات | "طرق دبي" تعلن عودة جميع محطات المترو إلى الخدمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن عودة الخدمة في جميع محطات مترو دبي.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": " انطلاقاً من حرصها الدائم على ضمان تنقلكم السلس على متن #مترو_دبي، أعلنت #هيئة_الطرق_و_المواصلات عن عودة الخدمة في جميع المحطات.. نشكر تفهمكم وحسن تعاونكم، ونؤكّد لكم التزامنا بتوفير رحلات مريحة وآمنة لوصولكم السهل إلى وجهاتكم".