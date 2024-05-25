الامارات | حظر الأكياس ذات الاستخدام الواحد في دبي بدءاً من 1 يونيو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي، في حسابها الرسمي على منصة "إكس"، عن حظر الأكياس ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، وذلك بدءا من 1 يونيو.

وقالت البلدية: "بدءاً من 1 يونيو 2024، دبي تحظر الأكياس ذات الاستخدام الواحد... لنساهم معاً في تبني السلوك المستدام من خلال استخدام الأكياس القماشية حفاظاً على بيئة أكثر استدامة لنا ولأجيالنا القادمة."

تعرف إلى الأكياس ذات الاستعمال الواحد المستثناة من الحظر في دبي