الامارات | حمدان بن محمد: مبروك لرئيس الدولة مبروك للشيخ هزاع بن زايد مبروك لجماهير العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 مايو 2024

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحقيق نادي العين لقب دوري أبطال آسيا بفوزه على فريق يوكوهاما الياباني بنتيجة 5-1 في مباراة الإياب التي جمعت الفريقين على استاد هزاع بن زايد بالعين.

وقال سموه عبر منصة "إكس": نبارك لنادي العين ممثل الكرة الإماراتية حصوله على لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم... مبروك لرئيس الدولة مبروك للشيخ هزاع بن زايد مبروك لجماهير العين، وكل جماهير الإمارات التي وقفت خلف ممثل الوطن خلال مسيرته نحو الذهب