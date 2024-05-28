الامارات | 110 جلسات رئيسة وحوارية وخاصة في منتدى الإعلام العربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ اليوم، في دبي، أعمال الدورة الـ22 لـ«منتدى الإعلام العربي»، وذلك ضمن ثاني أيام فعاليات «قمة الإعلام العربي» المُقامة تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو الجاري، بحضور نحو 4000 مشارك، يتقدمهم لفيف من الساسة والوزراء وقيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمنصات الرقمية ونخبة من كبار الكُتّاب والمفكرين وقادة الرأي وصنّاع الإعلام والمعنيين به في المنطقة والعالم.

وتستمر أعمال منتدى الإعلام العربي على مدار يوميّ 28 و29 مايو الجاري، ويتخلله حفل توزيع جوائز الإعلام العربي في دورتها الـ23، حيث سيتم تكريم الفائزين ضمن حفل كبير اليوم.

وتتطرق جلسات المنتدى هذا العام إلى جملة من الموضوعات المتعلقة بمستقبل الإعلام العربي الذي تم اختياره شعاراً لهذه الدورة، من خلال أكثر من 110 جلسات رئيسة وحوارية وخاصة وورشة عمل تستشرف ملامح إعلام المستقبل.

ويتقدّم المتحدثين على مدار يومي المنتدى، رئيس مجلس الوزراء في اليمن، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، لتسليط الضوء على فرص السلام الدائم في اليمن، ودور الإعلام في تأكيد قيم الحوار والتعايش وتقريب وجهات النظر، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، الذي سيتطرق إلى أهمية التكامل الإعلامي بين دول المجلس كأحد الروافد المعززة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، ووزير الإعلام والثقافة في دولة الكويت، عبدالرحمن المطيري، الذي سيدور حديثه حول مسيرة التطوير الإعلامي في الكويت، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، الدكتور أنور محمد قرقاش، في حوار حول التحديات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على آفاق التنمية في إطاريها الخليجي والعربي، كذلك تستضيف القمة، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، للحديث حول «الاتجاهات التكنولوجية الجديدة في مجال الإعلام».

وتتطرق محاور المنتدى خلال هذه الدورة، إلى التطورات الإقليمية والعالمية المتسارعة وأثرها على خارطة الإعلام العربي، وعلاقة الإعلام بالسياسة والاقتصاد والثقافة والرياضة والفن، كما يستعرض المنتدى أبرز ملامح مستقبل صناعة الإعلام عبر استضافة مبدعي «البودكاست»، ومناقشة قضايا صناعة المحتوى المؤثر، وذلك في إطار السعي الدؤوب للمنتدى منذ انطلاقه، لإثراء المحتوى العربي، وتمكين المبدعين والموهوبين ضمن مختلف جوانب صناعة الإعلام.

واختتمت في دبي، أمس، أعمال الدورة الثانية من المنتدى الإعلامي العربي للشباب، الذي عقد على مدار يوم واحد في مستهل قمة الإعلام العربي 2024، بصورة حصرية للشباب، حيث شارك فيه أكثر من 1000 من الشباب الإعلاميين، إلى جانب عدد كبير من الشباب في مختلف القطاعات الإبداعية، الذين شاركوا في حوار أثراه نخبة من المتحدثين الذين قدموا من خلال المنتدى تجارب وأفكاراً ملهمة، هدفها تحفيز الشباب الإعلاميين على التميّز في المجال الإعلامي، وذلك تناغماً مع أهداف المنتدى، الرامية إلى إعداد الكادر الشاب المؤهل لريادة مسيرة التطوير في القطاع الإعلامي، لما لهم من قدرة على الابتكار والإبداع من أجل بناء إعلام قوي ومنافس.

. محاور المنتدى تتطرق إلى التطورات الإقليمية والعالمية المتسارعة وأثرها على خارطة الإعلام العربي.

. استضافة مبدعي «البودكاست» ومناقشة قضايا صناعة المحتوى المؤثر.