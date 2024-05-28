الامارات | شرطة دبي تطلق «ميثاق مشروع أمن المجمعات السكنية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، «ميثاق مشروع أمن المجمعات السكنية»، بالتعاون مع المطورين العقاريين على مستوى إمارة دبي، وذلك دعماً للتوجه الاستراتيجي لتكون مدينة دبي الأكثر أمناً على مستوى العالم.

وباشرت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالبدء في أولى فعاليات التوقيع على «ميثاق مشروع أمن المجمعات السكنية» مع ممثلي الشركات والمطورين العقاريين، حيث وقّع الميثاق في نادي الضباط كل من اللواء خبير خليل المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والدكتور جمعة المطروشي، المدير العام لواحة دبي للسيليكون، والسيد عقيل جعفر علي نائب رئيس أول مجموعة داماك العقارية، وهزاع بن زعل ممثل شركة البراري العقارية، وعبدالسلام المرزوقي، مدير إدارة شؤون المجتمع في مجموعة الحبتور، بحضور كبار الضباط في شرطة دبي.

وثمن ممثلو الشركات العقارية الموقعون على الميثاق، فكرة إطلاق الميثاق التي تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الدائمة بين شرطة دبي وكل المطورين في تعزيز الأمن والأمان في المجمعات السكنية، وتطبيق أفضل المعايير التي تسهم في جعل إمارة دبي وجهة عالمية لجذب المستثمرين وروّاد الأعمال إلى المنطقة.

وأكدوا أن الوثيقة تواكب في مضمونها التوجهات الحكومية في إطلاق المبادرات النوعية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرين إلى أن دبي تعتبر اليوم محط أنظار المستثمرين الراغبين في الاستثمار والعمل والعيش في بيئة مُتقدمة ومتطورة في مختلف المجالات ومنها مجال العقارات.

وأكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، أن الميثاق يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز التعاون والتواصل مع المطورين العقاريين، باعتبارهم شركاء استراتيجيين في منظومة الأمن والأمان على مستوى إمارة دبي، بما يعكس السمعة العالمية للإمارة التي تُعد وجهة لرجال الأعمال والمستثمرين.