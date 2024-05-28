الامارات | استعراض تأثير السرد القصصي في عصر الإعلام الرقمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خصص المنتدى الإعلامي العربي للشباب في دورته الثانية التي اختتمت أمس، جلستين لمناقشة تأثير السرد القصصي ومدى تطوره وتأثيره وآفاق مستقبله، إحداهما حملت عنوان «قوة الشباب في السرد القصصي»، والثانية بعنوان «رواد المستقبل في السرد القصصي».

استعرضت الجلسة الأولى نماذج حية لفاعلية التأثير الذي أحدثته قصص وتجارب قدمها صناع محتوى من جيل الشباب عبر منصاتهم الخاصة تحولت معها أمنيات وآمال أصحابها إلى واقع، وأسهمت في إعادة ابتكار محتوى ذكي يلائم جيل المستقبل. شارك في هذه الجلسة صانعا المحتوى، شذا اليمن ومنذر المزكي وقدم كل منهما نماذج من تجربته الخاصة في صناعة محتوى مؤثر وفعال يحمل بصمته الخاصة، مع إبراز قوة التأثير الذي أحدثته تلك التجارب، واتفقا على قوة السرد القصصي للشباب على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما لمحتوى ذكي يتم صنعه بأساليب مبتكرة تسهل وصوله إلى المتلقين من جيل المستقبل، ويعكس شخصية مقدمه.