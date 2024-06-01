الامارات | اتهام عامل بالشروع في السرقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشتبه حارس أمن في موقع قيد الإنشاء بأحد المجمعات السكنية في عامل يخرج من الموقع حاملاً حقيبة في يده، فطلب منه الوقوف، لكن الأخير تجاهله، وحاول الهرب حين اقترب منه الحارس الذي لاحقه وتمكّن من ضبطه، وسأله عن محتويات الحقيبة التي يحوزها، فأخبره بأنه توجد فيها ملابس، فأجبره على فتحها ليعثر على كبلات نحاسية تأكد أنها مسروقة من الموقع، فتحدث إلى المسؤول المباشر عنه الذي أبلغ الشرطة.

ووجهت النيابة العامة في دبي إلى المتهم، تهمة ارتكاب جريمة الشروع في السرقة، وجنحة إتلاف مال مملوك للغير عبارة عن الأسلاك التي قام بتقطيعها محدثاً أضراراً بلغت 4000 درهم، وأحالته إلى محكمة الجزاء.