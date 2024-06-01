الامارات | حريق بمستودع قطع غيار للسيارات المستعملة في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الشارقة للدفاع المدني، بأنه ورد بلاغ من غرف عمليات الشرطة في تمام الساعة 15:05 يفيد بوقوع حادث حريق في الصناعية رقم (6).

وأشارت الهيئة إلى أن الحريق شبّ في مستودع قطع غيار للسيارات المستعملة، وجاري التعامل مع الحريق من قبل فرق الدفاع المدني.