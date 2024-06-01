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الامارات | حريق بمستودع قطع غيار للسيارات المستعملة في الشارقة

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مينا غالي- الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بمستودع قطع غيار للسيارات المستعملة في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الشارقة للدفاع المدني، بأنه ورد بلاغ من غرف عمليات الشرطة في تمام الساعة 15:05 يفيد بوقوع حادث حريق في الصناعية رقم (6). 

وأشارت الهيئة إلى أن الحريق شبّ في مستودع قطع غيار للسيارات المستعملة، وجاري التعامل مع الحريق من قبل فرق الدفاع المدني. 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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