الامارات | حريق بمستودع قطع غيار للسيارات المستعملة في الشارقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بمستودع قطع غيار للسيارات المستعملة في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الشارقة للدفاع المدني، بأنه ورد بلاغ من غرف عمليات الشرطة في تمام الساعة 15:05 يفيد بوقوع حادث حريق في الصناعية رقم (6).
وأشارت الهيئة إلى أن الحريق شبّ في مستودع قطع غيار للسيارات المستعملة، وجاري التعامل مع الحريق من قبل فرق الدفاع المدني.
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