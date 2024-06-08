الامارات | «الصحة» تعزّز مستويات الاستجابة لحالات الطوارئ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ورشة عمل حول «تعزيز التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ»، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية. وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، إن «تنظيم الورشة يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تهدف الوزارة من خلالها إلى تحقيق أعلى مستويات الاستعداد والاستجابة في مواجهة الطوارئ الصحية، مع التركيز على بناء شبكة قوية من المهارات والمعرفة والمشاركة المجتمعية». وأضاف أن الورشة وفّرت الفرصة لتقييم وتحسين التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية، للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ بناءً على أفضل الممارسات العالمية.