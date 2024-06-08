الامارات | «الأرصاد»: فرص لسقوط أمطار اليوم وغداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الدولة تتأثر خلال الفترة الحالية بأنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن طقس اليوم يكون صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط أمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتصبح مثيرة الغبار نهاراً، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يظل الطقس غداً، صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط أمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتصبح مثيرة الغبار والأتربة نهاراً. كما توقع أن يكون طقس الإثنين المقبل، صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

أما بالنسبة لطقس الثلاثاء المقبل، فتوقع المركز أن بكون أيضاً صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً، فيما تظهر سحب قد تكون ركامية شرقاً، بينما يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة الغبار والأتربة نهاراً. ووفقاً للمركز تشهد الدولة خلال الفترة الحالية، ضعفاً وتراجعاً في تأثير المرتفع الجوي السيبيري، كما تؤثر المنخفضات الحرارية في المنطقة، حيث يمتد تأثير المنخفض الهندي الموسمي الممتد على الدولة من جهة الشرق في أغلب فترات الشهر.