الامارات | المستشفى الإماراتي العائم في العريش يقيم فعاليات ترفيهية لأطفال غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم القائمون على المستشفى الإماراتي العائم بالعريش، ضمن عملية الفارس الشهم 3، يوماً ترفيهياً لأطفال غزة، في مبادرة لتخفيف آثار الحرب عليهم ونوع من العلاجات النفسية والتأهيلية.

وقالت ممرضة بالمستشفى، منى طالب أحمد: «قمنا بتنظيم عدد من الفعاليات للأطفال، وذلك للتخفيف من معاناتهم النفسية والجسدية، وشملت هذه الفعاليات مسابقات في الرسم والحناء والقرآن الكريم»، مشيرة إلى أن مثل هذه النشاطات تسهم في التخفيف عنهم.

وأضافت أن فريق العمل داخل المستشفى يقوم كل أسبوع بتنظيم فعاليات للترفيه عن الأطفال، كما يتم إخراجهم خارج المستشفى للترويح عنهم.

من جانبهم، تفاعل الأطفال مع هذه الفعاليات الترفيهية، وعبروا برسوم خاصة عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على المستشفى وجهودهم الكبيرة في تخفيف آثار الحرب عليهم.