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الامارات | "مكتب شؤون الحجاج " يعتمد التسكين الذكي لحجاج الإمارات في المشاعر المقدسة

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مكة - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف “مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات” عن اعتماد التسكين الذكي لحجاج الدولة في المشاعر المقدسة لهذا العام، مشيرا إلى أن اعتماد التسكين الذكي سيعمل على تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لحجاج الدولة من خلال تسريع عملية وصولهم إلى خيامهم بطريقة واضحة وسلسة، وتسهيل مهمة أصحاب الحملات في توزيع حجاجهم في المخيمات.

وأكد المكتب في هذا الصدد أنه سيعمل على توفير قوائم التسكين الذكي لأصحاب الحملات قبل أداء المناسك بمدة كافية موضحا أن ذلك يأتي في ظل حرصه على مزيد من التوجه نحو تعزيز الخدمات الإلكترونية لتسهيل وتبسيط الإجراءات على المستفيدين كافة من خدمات الهيئة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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