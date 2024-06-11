الامارات | 3000 موظف ينضمون إلى "بادر" لتعزيز الاستدامة وتغيير السلوكيات البيئية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرمت هيئة البيئة - أبوظبي شراكة مع حديد الإمارات أركان لضم أكثر من 3000 موظف إلى تطبيق "بادر" للهواتف الذكية، الذي طورته الهيئة، وذلك للتشجيع على اتباع ممارسات مستدامة وصديقة للبيئة، وقد تم الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعالية نظمتها هيئة البيئة – أبوظبي وشركة حديد الإمارات أركان احتفالاً بيوم البيئة العالمي، الأمر الذي يسلط الضوء على التزامهما بتحقيق مستقبل مستدام.

وصُمم تطبيق "بادر"، الذي أطلقته الهيئة في عام 2022، للتشجيع على تغيير الأنماط السلوكية من خلال تقديم المكافآت التحفيزية للممارسات البيئية، من إعادة التدوير إلى الترويج لاستخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام والمشاركة في المبادرات الخضراء، حيث يشجع "بادر" المستخدمين على تبني قرارات صديقة للبيئة في حياتهم اليومية. وتقديرًا لجهودهم، يمكن للمستخدمين الحصول على نقاط يمكن استبدالها لاحقًا بمكافآت وخصومات حصرية لدى تجار التجزئة مثل" إنترتينر".

كرمت هيئة البيئة - أبوظبي موظفي شركة حديد الإمارات أركان حيث تعتبر الشركة أول جهة تنضم رسمياً إلى تطبيق "بادر". وسيتم متابعة أداء الموظفين واستخدامهم للتطبيق حيث سيتم إصدار تقرير شهري. كما سيكون لدى شركة حديد الإمارات "أركان" لوحة تحكم توضح التقدم الذي أحرزه موظفيها فيما يتعلق بممارسات الاستدامة حيث سيتم مكافأتهم بـ "جائزة البطل البيئي".

وقال المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة أبوظبي، أحمد باهارون: "منذ أن أطلقنا برنامج "بادر" في عام 2022، تم رصد أكثر من 2600 عملية تحميل، ومن خلال تعاوننا مع شركة حديد الإمارات أركان سنتمكن من الوصول لأكثر من 3000 موظف للاستفادة من التطبيق كجزء من مبادراتهم المتعلقة بالاستدامة. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة هيئة البيئة – أبوظبي للترويج لتطبيق "بادر" لدى المؤسسات الكبيرة سواء من المؤسسات الحكومية أو شركات القطاع الخاص لتحفيزهم على تبني ثقافة السلوك المستدام على نطاق أوسع".

وأضاف: "نحن نعمل على تطوير استراتيجية شاملة تعتمد على ورش العمل التي عقدناها في شهر مايو مع شركائنا الرئيسيين، حيث قمنا بمراجعة مساهمات المشاركين من مجموعة متنوعة من القطاعات حتى نتمكن من رسم مستقبل "بادر". واستنادًا إلى هذه المعرفة، سنعمل على تعزيز التطبيق ودمج أحدث الميزات التكنولوجية الحديثة".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، إحدى شركات حديد الإمارات أركان، سعيد الغافري: "من خلال تعاوننا الاستراتيجي مع هيئة البيئة - أبوظبي ضمن مبادرة "بادر"، نسعى لتعزيز مشاركة المؤسسة في مبادرات المسؤولية البيئية للشركات، حيث لا تعكس المشاركة الفعالة لموظفينا في ممارسات الاستدامة التزامنا بحماية البيئة فحسب، بل تعزز أيضًا من ثقافتنا التنظيمية، التي تؤدي لإحداث تغيير ملموس داخل مؤسستنا والمجتمع ككل في أبوظبي."

كلام الصورة: "بيئة أبوظبي" تكرم موظفي "حديد الإمارات" لانضمامهم للتطبيق. "من المصدر"