الامارات | حمدان بن محمد يشهد خلوة الذكاء الاصطناعي في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، خلوة الذكاء الاصطناعي في دبي، ووجه سموه بتحويل مخرجات الخلوة لمشاريع ومبادرات ترتقي بريادة دبي في التوظيف الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من فُرصِهِ اللامحدودة.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": " شهدت اليوم خلوة الذكاء الاصطناعي بدبي التي جمعت أكثر من 2500 مسؤول حكومي ومدير تنفيذي وخبير متخصص ضمن 35 جلسة حوارية وورشة عمل، وتم خلالها إطلاق شراكات ومبادرات جديدة هدفها صناعة مستقبل واعد لهذا القطاع.".

وتابع سموه: " خلال الحدث، التقيت عدداً من مديري ومسؤولي الجهات الحكومية بدبي والرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي الذين اعتمدنا تعيينهم في 22 جهة حكومية، ووجهنا بتحويل مخرجات الخلوة لمشاريع ومبادرات ترتقي بريادة دبي في التوظيف الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من فُرصِهِ اللامحدودة."