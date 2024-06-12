الامارات | «بلدية دبي» تخصص 4 تطبيقات ذكية لشراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي بأنها وفرت خدمة الأضاحي عبر أربعة تطبيقات ذكية، تمكن المضحي من شراء الأضحية وذبحها وتوزيعها، وتوصيلها للمنازل، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد، وضمان أعلى معايير الجودة.

وتشمل التطبيقات الذكية المعتمدة لطلب الأضاحي «شباب الفريج»، و«المرعى»، و«العنود للذبائح»، و«تطبيق المواشي»، وهي توفر خدمات عالية الجودة، تختصر الوقت والجهد.

وأكدت البلدية لـ«الإمارات اليوم»، أنها تنفذ حملات تفتيشية ميدانية، بالتنسيق مع شرطة دبي، لرصد وتتبع وضبط القصابين الجائلين في أسواق المواشي، بهدف القضاء على هذه الظاهرة، محذرة من اللجوء للقصابين الجائلين، لما يشكلونه من خطورة على المجتمع والبيئة، حيث يفتقرون إلى إجراءات الصحة والسلامة، ولا يراعون نظافة وتعقيم أدوات الذبح، فضلاً عن تحصيلهم رسوماً أغلى من المعتمدة في المقاصب.

وشددت على أهمية الالتزام بالذبح في المقاصب التي تشرف عليها، لاستخدامها أحدث الأدوات والتجهيزات والمعدّات التي يتم تشغيلها وفق الشروط والمعايير الصحية المُعتمدة عالمياً، وتسهم في الحفاظ على الصحة والسلامة، حيث يتم إعداد وتجهيز الذبائح في بيئة نظيفة وآمنة صحياً، فضلاً عن إخضاعها للكشف البيطري قبل الذبح وبعده، لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري.

وأوضحت أن مقاصب البلدية عززت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال توفير طلب وشراء وتجهيز المواشي، وتوصيلها إلى المنزل عبر التطبيقات الذكية دون الحاجة للحضور إلى المقصب، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى ضمان تقديم خدماتها وفق أعلى معايير الجودة، وحرصها على تلبية احتياجات المتعاملين بسلاسة ومرونة وسرعة.

وأشارت البلدية إلى أنها وضعت خطوات إرشادية عند نقل المواشي إلى المقصب، وخصصت مركبات مجهزة تؤمّن سلامتها، وشددت على الالتزام بالتدابير الوقائية، وتجنب الذبح داخل العزب والمزارع، لضمان سلامة الحيوانات، والحد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

جدير بالذكر أن بلدية دبي تقدم خدمات طلب ذبح المواشي وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والكشف البيطري على المواشي قبل الذبح، للتأكد من سلامتها وذبحها وتجهيزها، إضافة إلى خدمات التبريد والتوصيل للمتعاملين باستخدام أحدث الأدوات والتجهيزات والمعدات، ووفق الشروط والمعايير الصحية المعتمدة عالمياً.