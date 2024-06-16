الامارات | رئيس الدولة يطمئن على أحوال حجاج الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، على أوضاع حجاج الدولة وأحوالهم خلال أدائهم مناسك الحج في الديار المقدسة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه مع رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، الدكتور عمر حبتور الدرعي.

وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل راحة الحجاج، والجهود التي تبذلها مؤسسات المملكة المختلفة لضمان أداء الحجاج مناسكهم في أجواء ميسرة وآمنة.

وقال الدرعي إن صاحب السمو رئيس الدولة اطمأن على أحوال الحجاج والتسهيلات التي يقدمها مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات لتيسير أداء المناسك.

وأضاف أن سموه حمّله تحياته إلى الحجاج، وتمنياته لهم التوفيق في إتمام أداء مناسكهم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظهم، وأن يمنّ عليهم وسائر حجاج بيت الله العتيق بقبول حجهم وطاعاتهم.

كما هنأهم سموه بحلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله تعالى أن يعيده على الجميع وهم في أطيب حال.

وأعرب رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات عن سعادته البالغة بالاتصال الذي جسّد اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتفقد أحوال حجاج الإمارات، وحرصه على الاطمئنان على سلاسة الإجراءات المتبعة لضمان سهولة ويسر أداء مناسكهم، مثمناً اهتمام القيادة الرشيدة بمتابعة أحوال المواطنين في مختلف المناسبات.

رسالة رئيس الدولة إلى حجاج الإمارات: «راحتكم وسلامتكم أولوية لنا»

أرسل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة نصية إلى حجاج الإمارات الذين أدوا ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات، أمس، هنأهم فيها بأداء الحج، متمنياً لهم الصحة والعافية والعودة سالمين.

وجاء في نص الرسالة: «إخواني وأخواتي حجاج دولة الإمارات.. أهنئكم بأداء فريضة الحج، وأسال الله لكم حجاً مقبولاً وذنباً مغفوراً والتوفيق في أداء باقي المناسك وأنتم في صحة وعافية».

وتابع سموه: «راحتكم وسلامتكم أولوية لنا، لذلك أوصيكم بالحفاظ على صحتكم، والحرص على أداء مناسككم بأمان.. ربي يحفظكم ويرجعكم سالمين.. أخوكم محمد بن زايد».

وشارك رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في الإمارات، عمر حبتور الدرعي، عبر حسابه على منصة «إكس»، نص الرسالة التي لقيت تداولاً واسعاً بين رواد شبكات التواصل.