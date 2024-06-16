الامارات | 3 أشكال للاحتيال الإلكتروني عبر «التواصل الاجتماعي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت دائرة القضاء في أبوظبي، من ثلاث طرق يتبعها المحتالون لتنفيذ جرائم الاحتيال الإلكتروني على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الاستيلاء على أموالهم، واستغلال حساباتهم الشخصية وهواتفهم في إجراء تحويلات مالية مشبوهة، شملت «التسوق عبر مواقع غير موثوقة»، و«الإعلانات المضللة لبيع تذاكر الفعاليات الوهمية»، إضافة إلى «الإفصاح عن البيانات الشخصية في إعلانات التوظيف الوهمية».

وتفصيلاً، جددت دائرة القضاء في أبوظبي، تحذيرها من التعامل مع المواقع الإلكترونية غير الموثوقة أو المزيفة المعلن عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتحايل على المتسوقين، كما حذرت الدائرة الجمهور من الانسياق وراء الإعلانات المضللة لبيع تذاكر الفعاليات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبت أفراد المجتمع في حال الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، الإسراع بالإبلاغ عن الحادثة لدى الجهات المختصة عبر الرقم (8002626).

وأوضحت الدائرة أن خطة المحتالين للاستيلاء على أموال المتسوقين إلكترونياً، تبدأ باستخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن مواقعهم الإلكترونية المزيفة، وعرض السلع بأسعار مخفضة جداً، والدفع عن طريق حوالة مصرفية أو بطاقة أموال، وتنتهي باختفاء هذه المتاجر بعد إجراء عدد من المبيعات.

وأرجعت الدائرة وقوع الجمهور في شباك المحتالين إلى ثلاثة أسباب، شملت قلة وعي الأفراد تجاه كيفية التحقق من المواقع الإلكترونية غير الموثوقة، والاستخدام الخطأ لمواقع الإنترنت، والدخول إلى مواقع غير آمنة، فضلاً عن الرغبة في الحصول على المنتجات بأقل الأسعار، مشيرة إلى أن الأضرار التي قد يتعرض لها الأشخاص من خلال التعامل مع المواقع الإلكترونية غير الموثوقة تتضمن سرقة بيانات المشتري، واستلام منتج مقلد، أو عدم استلام المنتج على الإطلاق، وخسارة الأموال.

وحددت أربعة إجراءات احترازية للوقاية من الاحتيال الإلكتروني، شملت عدم الثقة بأي موقع لمجرد رؤية إعلان له على وسائل التواصل الاجتماعي، والتحري عن تقييم الموقع والتعليقات عليه، والتعامل والشراء عبر الموقع الأصلي هو الخيار الآمن، بجانب الحرص على قراءة سياسة حل النزاعات والشكاوى والاسترداد وتفاصيل الاتصال.

كما حذرت الدائرة الجمهور عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، من الانسياق وراء الإعلانات المضللة لبيع تذاكر الفعاليات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن المحتالين يعرضون تذاكر حضور الفعاليات بأسعار مخفضة، وبعد إجراء المبيعات تختفي هذه المتاجر تماماً.

إعلانات وهمية

حذرت دائرة القضاء في أبوظبي من الانسياق خلف إعلانات التوظيف الوهمية، لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال الإلكتروني، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة وقوع أشخاص تحت طائلة المساءلة، بسبب تعرضهم للاحتيال الإلكتروني من خلال انسياقهم وراء إعلانات وهمية متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ يتم استغلال هواتفهم المتحركة وحساباتهم البنكية في إجراء تحويلات مالية.

وشددت على أهمية التحري عن الإعلانات المتعلقة بعرض وظائف شاغرة وعدم استخدام الحسابات الشخصية والتحويلات النقدية لحساب الغير.