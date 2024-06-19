الامارات | برنامج تفريش الأسنان يستهدف 20 ألف طالب في رياض الأطفال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية «برنامج تفريش الأسنان الموجه والمستدام لطلبة رياض الأطفال»، انسجاماً مع أهداف المؤسسة الرامية إلى تشجيع تبني سلوكيات وأنماط حياتية صحية ووقائية في مرحلة الطفولة المبكرة، إضافة إلى تعزيز وتطوير بيئة مدرسية صحية.

وأوضحت المؤسسة أن البرنامج يستهدف نحو 20 ألف طالب من مرحلة رياض الأطفال ليقوموا بتفريش أسنانهم في المدرسة كل يوم تحت الإشراف المباشر من المعلمات اللاتي تم تدريبهن، والبالغ عددهن ما يقارب 1000 معلمة، لتطبيقه ضمن النشاطات المدرسية المعتادة للطلبة يومياً، حيث زودت المؤسسة الطلبة بفرش ومعاجين الأسنان القابلة لإعادة التدوير على مدار عام كامل.

ويأتي إطلاق «برنامج تفريش الأسنان الموجه والمستدام لطلبة رياض الأطفال» كجزء من مخرجات مذكرة تفاهم تم إبرامها مع شركة «جوردن قرين كلين»، وتنسجم أهدافها مع أهداف المؤسسة الرامية إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والشركات الرائدة في المجالات الصحية.

وقالت مدير إدارة خدمات طب الأسنان في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتورة هيفاء هناوي، إن المؤسسة تحرص على تحقيق رؤيتها الرائدة في توفير رعاية صحية متميزة ومتكاملة للمجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية الصحة والعناية الشخصية منذ سن مبكرة، وفي إطار هذه الرؤية الطموحة جاء إطلاق البرنامج المتميز الذي يستهدف الفئات العمرية الصغيرة لتشجيعهم على اعتماد أساليب وقائية، وتحفيزهم على العناية بصحة أسنانهم، ما يعكس الالتزام بتعزيز الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة لفئات المجتمع كافة.

وأضافت أن برنامج تفريش الأسنان الموجه والمستدام لطلبة رياض الأطفال يعتبر خطوة ضمن إطار أوسع لتعزيز بيئة مدرسية صحية تسهم في رفع الوعي حول أهمية العناية بالصحة الفموية، وتعويد الطلبة من سن مبكرة على الالتزام بممارسات النظافة الشخصية المتعلقة بالأسنان، مشيرة إلى أنه تم تصميم البرنامج بشكل ينسجم مع قدراتهم العقلية والجسدية والاجتماعية، ما يجعلهم يتبنون هذه العادات بسهولة ويستمرون فيها على المدى الطويل

ويتضمن البرنامج من جهة أخرى مبادرات توعوية تستهدف أولياء الأمور، إضافة إلى الهيئة التمريضية والتدريسية، وتشمل تقديم أهم النصائح المثبتة علمياً للحد من تسوس الأسنان، وتعزيز اتباع عادات صحية مثل نظام غذائي صحي متوازن، واستخدام معجون الأسنان الذي يحتوي على النسبة المناسبة من الفلورايد، إضافة إلى استخدام خيط تنظيف الأسنان، وزيارة طبيب الأسنان بشكل منتظم.

وحرصت إدارة خدمات طب الأسنان في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على مواكبة رؤية حكومة دولة الإمارات للاستدامة، حيث إن الفرش وعبوات معجون الأسنان مصنوعة من مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير.

ويعتبر استخدام أدوات تنظيف الأسنان الصديقة للبيئة الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ما يعكس ريادة المبادرات النوعية التي تطلقها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، كما أنه يسهم في ترسيخ مبدأ الاستدامة لدى أجيال المستقبل، علاوة على توافقه مع أهداف التنمية المستدامة وتوجهات الدولة وأجندتها الوطنية.