سفير الدولة لدى الصين يزور جناح تريندز في «معرض بكين للكتاب»

ابوظبي - سيف اليزيد - زار معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية، جناح مركز تريندز للبحوث والاستشارات في «معرض بكين الدولي للكتاب 2024».

وأشاد معاليه بما يقدّمه «تريندز» من إصدارات قيّمة باللغة الصينية، مؤكدًا أهميتها في تعزيز الحوار الثقافي، وتبادل المعرفة وثمّن حضورَ المركز الفاعل في المعرض، وسلسلة «بودكاست تريندز ايكوز» وأهميتها في نشر المعرفة، مشيرًا إلى التفاعل الكبير الذي يشهده جناح المركز من قِبل الجمهور الصيني.

وشهد معاليه خلال الزيارة، تدشين «تريندز» مكتبه السادس عالميًّا في بكين دعمًا للتواصل المعرفي بين مراكز الفكر وترجمةً لاستراتيجية المركز البحثية العالمية.

وحرص معاليه على حضور الحلقة النقاشية التي نظّمها مركز تريندز بالتعاون مع المجموعة الصينية للإعلام الدولي، بعنوان «العلاقات الخليجية-الصينية: آفاق جديدة للتعاون»، والتي أثنى على محتواها القيّم وغناها بالمعلومات، ودورها في إثراء النقاش حول مختلف جوانب التعاون بين دول الخليج العربية والصين.

من جانبه أعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لتريندز، عن سعادته بزيارة معالي الحمادي لجناح المركز في معرض بكين الدولي للكتاب وقال إنّ هذه الزيارة تُؤكّد على دور تريندز وريادته، مشدّدًا على التزام المركز بمواصلة الجهود لتقديم محتوى ثقافي وفكري متميز يُسهم في استشراف الأحداث وتقديم محتوى بحثي وازن وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.