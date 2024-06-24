الامارات | ما هي إجراءات تنفيذ حكم عمالي على مؤسسة فردية؟



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ورد سؤال من قارئ يقول فيه :

هل يجوز أن يتم التعميم على مالك مؤسسة فردية في قضية عماليه بالضبط والإحضار مع العلم أن الموظف له تأمين ..وما هو الإجراء المتبع لتنفيذ الحكم في هذه الحالة؟

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

بالنسبة للمؤسسة الفردية فهي تعامل ومالكها كشخص واحد بخلاف الشركات ويمكن التنفيذ على شخص مالكها إلا أنه يشترط إن كان التنفيذ لدى محاكم إمارة دبي أن يثبت طالب التنفيذ ملاءة المنفذ ضده أي المؤسسة ومالكها، وبالنسبة للتأمين إذا كان يغطي المستحقات العمالية فيمكنك مطالبة الشركة بالسداد أو يقوم المنفذ ضده بالسداد في ملف التنفيذ ثم يعود على شركة التأمين لأن قاضي التنفيذ لا ينفذ الحكم إلا على من صدر الحكم ضده.

يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل :

[email protected]