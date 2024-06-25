الامارات | «دائرة تنمية المجتمع» تطلق جوائز القطاع الثالث في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، جوائز القطاع الثالث، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تكريم المتميزين من الأفراد والجهات والمبادرات ذات الأثر الفريد في المجتمع.

وتهدف الجوائز إلى الاحتفاء بجهات القطاع الثالث النموذجية والجهات المحلية الرائدة، وإلهام الجهات والأفراد الجادين في إحداث أثر اجتماعي وتوجيههم، ودعم وبناء مصداقية القطاع الثالث كمحرك فعال للأثر الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة المشاركة والابتكار والمسؤولية الاجتماعية.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع، حمد هلال البلوشي، خلال مؤتمر صحافي أمس، للإعلان عن الجائزة، أن القطاع الثالث في أبوظبي يضم 94 مؤسسة وجمعية نفع عام مرخصة، و49 شركة ذات هدف اجتماعي، و52 فريقاً تطوعياً، مشيراً إلى أن الجائزة تضم أربعة محاور وست فئات، حيث يضم محور مؤسسات النفع العام فئتي أفضل مؤسسة نفع عام للعام 2024، وأفضل مؤسسة نفع عام الأكثر تأثيراً، ويضم محور الشركات أفضل شركة ذات هدف اجتماعي، والشركة ذات الهدف الاجتماعي الأكثر تأثيراً، فيما يضم محور العمل التطوعي أفضل فريق تطوعي لعام 2024، ويختص محور المسؤولية المجتمعية للشركات بأفضل مبادري الإسهامات المجتمعية للشركات خلال عام 2024.

وأكد البلوشي، أن الدائرة، بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الثالث في أبوظبي، تواصل الجهود الرامية إلى دعم وتمكين نمو منظومة هذا القطاع الحيوي، إيماناً بدوره في الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في الإمارة، مشيراً إلى أن باب الترشح للجائزة تم فتحه مع إعلان الإطلاق، وسيستمر قبول طلبات الترشح حتى 30 أغسطس المقبل، فيما سيتم إعلان وتكريم الفائزين في الربع الأخير من العام الجاري.

وقال: «تأتي جوائز القطاع الثالث في دورتها الافتتاحية، لتكون منصة تسلّط الضوء على الجهود التي تبذلها مؤسسات النفع العام، والشركات ذات الهدف الاجتماعي، والقطاع الخاص عبر الإسهامات المجتمعية وبرامج المسؤولية المجتمعية للشركات، علاوة على الفرق التطوعية، لتحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي لكل فئات المجتمع، إذ تشجع الجوائز على إبراز التأثير الإيجابي للقطاع، وخلق المبادرات والبرامج والحلول المبتكرة لتعزيز جودة الحياة، وصولاً إلى خلق منظومة تنمية مجتمعية مستدامة قوامها الإنسان الفاعل والنشط».

وأضاف البلوشي، أن الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات القطاع الثالث يأتي تجسيداً لمدى تكاملية الأدوار وفاعلية الشراكات التي تؤدي إلى خدمة المجتمع بالشكل الأمثل، مؤكداً أن الدائرة ستواصل خلق المبادرات والبرامج التي تبرز هذه الجهود والمنجزات المتحققة، معرباً في الوقت ذاته عن تمنياته لجميع المشاركين بالتوفيق، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم أواخر العام الجاري. وستقوم الدائرة بتنظيم ورش تعريفية وتوعوية تستهدف المؤسسات والفرق التطوعية التي تندرج ضمن منظومة القطاع الثالث في إمارة أبوظبي، للتعريف بشروط المسابقة، وأهلية المشاركة من عدمها، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات المؤسسات المرخصة في الإمارة.

. 195 مؤسسة وجمعية نفع عام وفريقاً تطوعياً تشملها جوائز القطاع الثالث.