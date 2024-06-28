وفد من حكومة الإمارات يبحث الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

التقى وفد من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، معالي أولريك كنودسين، نائب الأمين العام وكبار المسؤولين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس، وناقش الجانبان فرص توسيع آفاق التعاون الثنائي وتكريس أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الإماراتية المتميزة كمعايير عالمية وقصص نجاح تستفيد منها الدول الأعضاء.

واستهدفت زيارة الوفد الحكومي الإماراتي بحث سبل تعزيز ومواصلة التعاون بين حكومة دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورفع مستوى التنسيق بينهما، وعرض عدد من التجارب ونماذج العمل الحكومي المتميزة لدى حكومة الإمارات، ومشاركتها مع برامج ومبادرات وأعضاء المنظمة.

وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تؤكد على أهمية تعزيز نهج الشراكات الاستراتيجية الفاعلة مع الحكومات والمنظمات الدولية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.