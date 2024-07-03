اليوم.. بدء إعلان نتائج طلبة المدارس الحكومية

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبى)

تصدر مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، اليوم، نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي 2023- 2024، للطلبة من التاسع إلى الثاني عشر، وفقاً للبرمجة الزمنية المعتمدة.

ويبدأ إعلان النتائج اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحاً مع طلبة الثاني عشر، وبعدها نتائج الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر في اليوم نفسه في تمام الساعة الرابعة مساءً، فيما سيتم الإعلان عن نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن غداً في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وللصفوف من الأول إلى الرابع في تمام الساعة الرابعة مساءً.

ويستطيع الطلبة الحصول على نتائجهم وطباعتها بحسب التواريخ الواردة في البرنامج بدءاً من الساعة الثامنة مساءً ولغاية الساعة 12 صباحاً.

وأفاد الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة للعام الأكاديمي 2024-2023، بأن شهادات طلبة الصف الثاني عشر تتضمن نتائج مواد المجموعة «أ»، وتكون التقديرات مكتوبة بالحروف والنسب المئوية، فيما نتائج مواد المجموعة «ب» العملية، ستكون التقديرات فيها مكتوبة بالحروف ولا تحتسب في المعدل النهائي للطالب، إضافة إلى متوسط الدرجات الإجمالي والنهائي لجميع مواد المجموعة «أ».

وبالنسبة لسياسة إصدار الشهادات لطلبة الصف الثاني عشر، أوضح الدليل أن الشهادات تصدر إلكترونياً، ويمكن الوصول إليها من خلال الـQR code، وترفق الشهادة الدراسية إلكترونياً بملف الطالب من خلال أنظمة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

ويسمح بطباعة الشهادة الدراسية للمراحل كافة، وكذلك يسمح بإصدار شهادة الصف الثاني عشر على ورق رسمي يحمل شعار مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للتمكن من استخدامها خارج الدولة، ويمكن للطلبة تقديم طلب هذه الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني للمؤسسة، على أن ترسل لهم بواسطة شركة توصيل.

ودعت المؤسسة أولياء أمور الطلبة إلى الاطلاع على سياسية تقييم أداء الطلبة المتاحة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة. وكانت المؤسسة أعلنت أخيراً عن موعد اختبارات الإعادة التي تعقد من 8 يوليو وتستمر لغاية 12 يوليو 2024.

وتستهدف اختبارات الإعادة الطلبة الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في إحدى مواد المجموعة «أ»، من الصف الرابع وحتى الصف الثاني عشر. وحددت المؤسسة الحدّ الأدنى لدرجة النجاح بـ50% لطلبة الصف الرابع والحلقة الثانية و60% لطلبة الحلقة الثالثة.