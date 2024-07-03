صندوق الوطن يطلق مرحلة جديدة من برنامج «جسور النخبة»

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن صندوق الوطن إطلاق المرحلة التالية من برنامج «جسور النخبة» لتمكين أبناء وبنات الإمارات من أحدث التكنولوجيات العالمية في مختلف المجالات الصناعية، تحت شعار «تحدي الخبرة الصناعية»، بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية في هذا المجال، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة الصندوق. يعتبر «تحدي الخبرة الصناعية» واحداً من أهم البرامج التدريبية التي ينظمها الصندوق لأبناء وبنات دولة الإمارات من خريجي الجامعات أو من هم في فصلهم الدراسي الأخير من الجامعة، والذين يتم تدريبهم وتأهيلهم للوصول إلى فرص عمل مناسبة لهم وفق أسلوب مبتكر، وفق رؤية شاملة للصندوق تهدف إلى المساهمة في الحفاظ على القيم الإنسانية الأساسية والسمات الاقتصادية الرئيسية للهوية الوطنية الإماراتية.

وقال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، إن برنامج جسور النخبة يعد واحداً من العديد من البرامج التي تهدف إلى زيادة قدرات وإمكانات شباب الإمارات ليتمكنوا من التوظيف والنجاح المهني في المؤسسات الصناعية بالقطاع الخاص، ويوفر «تحدي الخبرة الصناعية» فرصة عمل افتراضية صيفية غير مدفوعة الأجر لمدة 3 أسابيع مع شركات القطاع الخاص الرائدة، ويستفيد المشاركون من اكتساب خبرة عملية وواقعية مع شركة رائدة في القطاع الخاص، ومنها شركة أمازون، وشركة إيدج، وشركة جي فيرنوفا، وشركة أوليفر ويمان، مما يعزز من قابلية توظيفهم وآفاقهم المهنية من خلال التحديات الواقعية مع تطوير مهاراتهم في قطاعات مثل الاستدامة، استشارات الأعمال، التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والأمن والدفاع.

وأوضح القرقاوي أن البرنامج يقدم تدريبات افتراضية متخصصة وجلسات تدريبية، مما يوفر للمشاركين توجيهاً وإرشاداً مهمين لتعريفهم عن قرب بسوق العمل في المجالات الصناعية، وهي التجربة التي من شأنها المساعدة على سد الفجوة بين التعلم الأكاديمي والتوظيف المهني، مما يمكن مواطني دولة الإمارات من الانتقال الناجح إلى سوق العمل.. وبعد اجتيازهم «تحدي الخبرة الصناعية»، سيتلقى المشاركون تدريباً إضافياً يثري تجربتهم في البحث عن وظيفة، كما يشجع البرنامج شباب الإمارات الذين يرغبون في اكتساب خبرة عملية على إكمال تحدٍّ افتراضي مع شركة إماراتية رائدة هذا الصيف.

وأشار إلى أن «جسور النخبة» تم تطويره وتقديمه من قبل شركة متخصصة في التدريب والتعليم على مستويين، يشمل المستوى الأول جلسات توجيه مهني شخصية ووحدات تدريبية لمساعدة الخريجين على التنقل في سوق العمل التنافسي الحالي، فيما يشمل المستوى الثاني جلسات ودورات عبر الإنترنت تركز على مواضيع أساسية مثل التخطيط المهني وكتابة السيرة الذاتية ومهارات المقابلة، مما يوفر هيكلاً فعالاً لعملية البحث عن الوظائف، بالإضافة إلى هذه الجلسات التدريبية التفاعلية، يتضمن البرنامج مكوناً عملياً يتيح للخريجين فرصة نادرة لتعلم المهارات الوظيفية الأساسية واكتساب خبرات العمل بالتعاون مع عدد من الشركات، بالإضافة إلى قيام صندوق الوطن بإجراء اتصالات مع أصحاب العمل في دولة الإمارات للمشاركة في الأيام المفتوحة وإجراء مقابلات مباشرة مع الخريجين وطلاب الجامعات، واختيار ما يناسب مجالات عملهم.

وأعلن القرقاوي أن البرنامج مفتوح لجميع مواطني دولة الإمارات الذين لديهم خلاصة القيد والذين أكملوا متطلبات الدرجة العلمية في ديسمبر 2023 ومايو 2024 أو سيكملونها بحلول ديسمبر 2024.