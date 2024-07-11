الامارات | محمد بن راشد يعين مروان أحمد بن غليطة مديراً عاماً لـ«أراضي دبي»

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعين مروان أحمد بن غليطة مديراً عاماً لـ«أراضي دبي» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بترقية مروان أحمد بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وتعيينه مديراً عاماً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
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