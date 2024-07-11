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الامارات | محمد بن راشد يعين مروان أحمد بن غليطة مديراً عاماً لـ«أراضي دبي»

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بترقية مروان أحمد بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وتعيينه مديراً عاماً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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