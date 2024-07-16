الامارات | إفتتاح صيدلية الطائي الجديدة في مدينة أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسر مركز الطائي الصحي الإعلان عن الافتتاح الرسمي لصيدلية الطائي، كإضافة جديدة لمرافقه الحديثة في مدينة أبوظبي. يعكس هذا الافتتاح التزامنا المستمر بتقديم خدمات رعاية صحية شاملة للمجتمع.

الدكتور عبدالسلام الطائي، المدير التنفيذي لمركز الطائي الصحي، يمتلك خبرة تزيد عن 30 عامًا كمستشار في الجراحة العامة وجراحة المناظير والجراحة المتقدمة. بفضل رؤيته القيادية، أصبح مركز الطائي الصحي منارة للتميز في مجال الرعاية الصحية، خاصة في مجال جراحات إنقاص الوزن.

صيدلية الطائي (المرضى الخارجيين): تعزيز رعاية المرضى

يعد افتتاح صيدلية الطائي ضمن مركز الطائي الصحي في أبوظبي دليلاً على التزامنا بتقديم رعاية صحية متكاملة. ستقدم الصيدلية مجموعة واسعة من الأدوية والمنتجات الصحية، بالإضافة إلى الاستشارات الصيدلانية المتخصصة، مما يضمن سهولة الوصول إلى العلاج لمرضانا. تضم الصيدلية أيضًا أقسامًا مخصصة للعناية بالبشرة والشعر، فضلاً عن مجموعة متنوعة من المكملات الغذائية عالية الجودة، لتلبية احتياجات المرضى المتنوعة.

وفي هذا الصدد، صرح الدكتور عبدالسلام الطائي: "تهدف صيدلية الطائي إلى تقديم خدمات رعاية صحية استثنائية تلبي احتياجات مرضانا المتعددة. إن إضافة صيدلية الطائي تعزز نهجنا الشامل في رعاية المرضى، مما يسهل عليهم إدارة صحتهم في مكان واحد ملائم."

هذه الخطوة المهمة تعكس رؤيتنا في تقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكافة أفراد المجتمع، مما يعزز من تجربتهم الصحية ويساهم في تحسين جودة الحياة.

رعاية صحية شاملة في مركز الطائي

يشتهر مركز الطائي بتخصصه في جراحات إنقاص الوزن، حيث يقدم منهجًا شاملاً لفقدان الوزن والصحة العامة. يضم المركز مجموعة من الأقسام التي تلبي مختلف جوانب رعاية عملية التخلص من الوزن الزائد:

● قسم جراحة إنقاص الوزن: متخصص في تقديم عمليات فقدان الوزن ورعاية شاملة للمرضى الذين يعانون من الوزن الزائد.

● عيادة الأمراض الجلدية: متخصصة في صحة الجلد، خاصة تلك التي قد تتأثر بفقدان الوزن.

● قسم الجراحة التجميلية: توفير الجراحة التجميلية والترميمية لدعم وتكملة جراحات إنقاص الوزن.

● عيادة القلب: مكرسة لضمان صحة القلب والأوعية الدموية ومراقبة المرضى الذين يخضعون لجراحة إنقاص الوزن.

● عيادة أمراض الرئة: تركز على صحة الجهاز التنفسي، الضرورية للمرضى الذين يعانون من مشكلات صحية مرتبطة بالوزن الزائد.

● عيادة طب الأسرة: تقديم رعاية أولية شاملة للعائلات والأفراد.

● عيادة الأشعة: تقديم خدمات التصوير المتقدمة للتشخيص الدقيق والتخطيط للعلاج.

● عيادة علم النفس: تقديم الدعم النفسي والإرشاد، مع مراعاة الجوانب النفسية المتعلقة بإدارة الوزن.

● عيادة التغذية: تقديم خطط تغذية شخصية ودعم لإدارة الوزن والصحة العامة.

● عيادة النساء والتوليد: تلبية الاحتياجات الصحية الفريدة للنساء، وخاصة أولئك الذين يفكرون أو يخضعون لجراحة إنقاص الوزن.

● عيادة العلاج الطبيعي: مساعدة المرضى في إعادة التأهيل البدني واللياقة البدنية، وهو أمر بالغ الأهمية للتعافي بعد الجراحة.



مركزالطائي للرعايه الأوليه

مركز الطائي هو منشأة رعاية صحية رائدة في أبوظبي، متخصص في جراحة إنقاص الوزن ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية. بفضل فريق من المحترفين ذوي الخبرة والكفاءة، وباستخدام أحدث التكنولوجيا المتقدمة، نلتزم بتحسين صحة ورفاهية عملائنا.

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