الامارات | أمام محمد بن راشد.. 20 من أعضاء النيابة العامة الجدد في دبي يؤدون اليمين القانونية   

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.. أدى 20 من أعضاء النيابة العامة الجُدد في دبي اليمين القانونية، وذلك في دار الاتحاد بدبي.

ورحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأعضاء النيابة الجُدد، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم، وداعياً إياهم للقيام برسالتهم على الوجه الأكمل، بما لدورهم من أثر في إعلاء كلمة القانون وتأكيد سيادته، بمداد من الأمانة والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع وأفراده كافة، وأن يكون تحقيق العدالة هو الهدف الأسمى الذي يسعون إلى تحقيقه، بما يحفظ للمجتمع أمنه، ويرسّخ مقومات تقدمه وازدهاره.

وحثّ سموّه أعضاء النيابة الجُدد على مواصلة تطوير قدراتهم، بما يواكب التطوّر العالمي السريع من حولنا، وما قد يجلبه من تحديات تستدعي حسن الاستعداد لها، وضمان أعلى مستويات الكفاءة في التعامل معها، بما للمنظومة القانونية من دور مهم في هذا الخصوص.

كما وجّه سموّه الأعضاء الجدد في النيابة العامة أن يكونوا دائماً خير قدوة في ترسيخ أسس العدالة، وإعلاء قيم النزاهة والمصداقية، والمهنية العالية في تطبيق القوانين، ضمن منظومة متكاملة هدفها صون الحقوق، وضمان كرامة الإنسان. حضر أداء اليمين القانونية نائب رئيس المجلس القضائي في دبي محمد إبراهيم الشيباني، والنائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، والأمين العام للمجلس القضائي في دبي، الدكتور عبدالله سيف السبوسي.

محمد بن راشد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، برئاسة حمد عبيد الشيخ المنصوري. ويضم مجلس الإدارة وفقاً للقرار كلاً من يوسف حمد أحمد الشيباني، نائباً للرئيس، والأعضاء: محمد عبدالله الزفين، وحميد علي المحسن، ومنصور جمعة بوعصيبة.

. نائب رئيس الدولة لأعضاء النيابة الجدد: تحقيق العدالة الهدف الأسمى